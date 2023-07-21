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21 Temmuz 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 10:30:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Twitter'a reklam yasağı

Kaynak: AA

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter'a, Türkiye'deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesini yasakladı.

BTK'nin Twitter'a Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Etiketler : btk twitter reklam yasak
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