  • BIST
    1379.25
  • Dolar
    7,8252
  • Euro
    9,3967
  • Altın
    437,4210
İstanbul
1 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı
İsrail'de cezaevine giren ilk Filistinli tutuklu hayatını kaybetti
Sudan: Etiyopya'nın ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok
Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi
Şentop: Mecliste 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
Tedirgin eden vaka sayısı: 22 bin 216 yeni vaka
Selçuk: İnsanlık suçu olan kadına şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle mücadeleyi sürdüreceğiz
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi
Talassofobi nedir? Talassofobi (deniz, okyanus yüzme korkusu) nasıl yenilir?
ABD Dışişleri Bakanlığı: Halep ve İdlib'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz
Özbekistan-Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış! Trafik kilit
Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e dev yatırım
Merkez Bankası Başkanı neden değişti?
Şehit üsteğmenin tasarladığı el bombası TSK envanterine girdi
Döviz üzerinden yeni saldırı mı?
Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!
Koca şehir çökebilir
Sağanak, kar ve fırtına geliyor
Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Kararlılıkla sürecek
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı Deniz Baykal açıklaması
Mini İHA D için müthiş gelişme!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin kararını eleştiren Batı'ya cevap
Göçe karşı Nobellik örnek
23 Mart 2021 Salı 01:01:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 01:01:00

Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin ardından altyapı harcamalarını içeren plan Biden yönetiminin öncelikleri arasında bulunuyor.

Biden'ın ekonomi danışmanları, 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırlarken, söz konusu harcama planına ilişkin teklifin bu hafta sunulması bekleniyor.

Altyapı ve istihdam olmak üzere iki kısımdan oluşan paketin ekonomiyi daha üretken hale getirmek amacıyla altyapı, eğitim, iş gücünü geliştirme ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yatırımlara odaklandığı belirtiliyor.

Paketin, varlıklı kişiler ve şirketlerden alınan vergilerin artırılmasıyla finanse edilebileceği kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin desteğini alıp almayacağının, nasıl finanse edileceğine bağlı olduğu aktarılıyor.

Altyapıya yönelik harcama planının, yol, köprü, liman, elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrik şebekesinin iyileştirilmesi gibi yatırımların yanı sıra temiz enerji ve 5G yatırımlarını da içereceği bildiriliyor.

İstihdam planının ise eğitim ve kadınların iş gücüne katılımı gibi beşeri altyapıya yönelik harcamalara odaklandığı kaydediliyor.

Etiketler : Biden yönetimi abd The New York Times
Hakaret değil iltifat ettim

Hakaret değil iltifat ettim
Bir yılını 'Yastık'ta anlattı

Bir yılını 'Yastık'ta anlattı
Özel hayat sessizliği

Özel hayat sessizliği
Hayallerimin ötesinde albüm geliyor

Hayallerimin ötesinde albüm geliyor
Sette rol arkadaşı krizi

Sette rol arkadaşı krizi
‘Yeter ki Sen İste' Berkay!

‘Yeter ki Sen İste' Berkay!
Yeni projeye pandemi rötarı

Yeni projeye pandemi rötarı
Eski dostların arası açıldı

Eski dostların arası açıldı
Delikanlı Sadi transfer oldu

Delikanlı Sadi transfer oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER