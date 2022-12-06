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Beştepe'de kritik EYT toplantısı
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06 Aralık 2022 Salı 16:36:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 16:36:00

Beştepe'de kritik EYT toplantısı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldığı öğrenildi.

Etiketler : cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay emeklilikte yaşa takılanlar eyt
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