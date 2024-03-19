Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak
Kaynak: AA
Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.
Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu.
Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.
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