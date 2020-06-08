08 Haziran 2020 Pazartesi 10:46:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 10:46:00
Benzin ve motorine zam geliyor
Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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