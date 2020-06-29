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29 Haziran 2020 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 10:31:00

Benzin ve motorine indirim geliyor! Pompa fiyatlarına yansıyacak

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Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin Salı günü pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle uluslararası piyasalarda benzinde yaşanan düşüş sonrası Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin Salı günü pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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