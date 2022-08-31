İndirim yolda! Akaryakıt fiyatları değişiyor!

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31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:56:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:56:00

Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları!

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Benzine son dakika itibarı ile indirim yolda... Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.

Benzinde 1,04 TL indirim bekleniyor.

Etiketler : BENZİNE İNDİRİM GELİYOR BENZİN VE MOTORİN İstanbul
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