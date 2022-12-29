EYT'de maaş nasıl hesaplanacak?

Beklenen düzenleme geldi! EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? İşte böyle hesaplanacak

Yaş sınırı olmayan düzenlemeyi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Düzenleme ocak ayı başında Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Peki, EYT'den yararlanacaklar ne kadar maaş alacak? EYT aylığı tutarları belli mi? İşte bu konuda kulislere yansıyanlar ve e-Devlet'teki 'Emekli maaşı' hesaplama sayfası.

EYT'LİLERİN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL BELİRLENECEK?

Emekli aylığının miktarı kişiye özel olacak. Başvuru yapıldığında üç dönem için ayrı ayrı "tam aylık" hesabı yapılacak...

Ardından her bir dönemdeki çalışma süresi toplam prim gününe bölünerek o dönem için "kısmi aylık" tutarı belirlenecek...

Emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplamasında; 1999 yılı öncesi, 1999- 2008 yılları arası, 2008 yılı sonrası önemli.

Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için aylık hesaplaması yapılacak...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI

Çalışanların mevcut durumlarına göre emekli maaşlarını hesaplamalarına yönelik olarak e-Devlet'te de bir hesaplama sayfası bulunuyor. Bu sayfada da ilgili linkler yoluyla bir hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN