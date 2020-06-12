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12 Haziran 2020 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 10:25:00

Beklenen açıklama Binlerce yolcu iade bekliyordu! 15 Haziran'da başlıyor

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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlamasının ardından kara yolu ulaşımı pandemi nedeniyle sınırlandırılmış ve bazı otobüs firmaları seferlerini gerçekleştirememişti. Bu nedenle yüzlerce yolcu adlıkları biletlerin iadesini alamadı. Türkiye'nin büyük otobüs firmalarından bir tanesi bilet ücreti iadesini 15 Haziran'dan itibaren ödeyeceğini açıkladı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart tarihinde görüldü. Bu tarihten sonra vatandaşın sağlığı için birçok kısıtlama getirildi. Bu kısıtlamalardan bir tanesi de şehirler arası otobüs yolculuğu idi. Birçok yolcunun bu dönemde ya bileti iptal edilmiş yada askıya alınmıştı. Şimdi bazı firmalar iptal olan bilet iadelerine 15 Haziran itibarıyla başlıyor.

"FARK ÜCRETİ ÖDENECEK''

Bu konularda açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Corona virüs öncesi Ankara- İstanbul bilet ücreti ile şimdiki Ankara- İstanbul bilet ücreti arasında ister istemez bir fark oluştu. Bu nedenle bileti iptal olan kişi şimdi aynı yere tekrar seyahat etmek isterse otobüs firmasına bir fark ödemek durumunda kalacak. Çünkü o dönemdeki şartlar ile bu dönemdeki şartlar çok farklı." dedi.

"ESKİDEN TAM KAPASİTE YOLCULUK YAPILIYORDU"

Eskiden tam kapasite yolculuk yaptıklarını belirten Yıldırım, "Şu an corona virüs nedeniyle tam kapasite seyahat edemiyoruz. bu nedenle ister istemez bir fiyat farkı oluşuyor. Vatandaşlarımızda bunun farkında" dedi.

Bilet ücreti iadesi yapacak olan firmadan alınan bilgilere göre; Daha önce alınan bilet fiyatı ile şu an ki sistemde olan bilet fiyatı karşılaştırılacak. Eğer yolcu seyahatinden vazgeçmediyse tekrar aynı yere yolculuk yapmak istiyorsa fark ücreti alınacak. Eğer bileti iade etmek istiyorsa aldığı fiyattan ücret iadesi yapılacak.

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