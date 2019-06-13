Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi parkuru nasıl olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde, yurdun 81 ilinde istihdam edilecek olan bekçi alımları için ön başvurular 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bekçi adaylarının gözü şimdilerde yazılı sınava çevrildi. Bekçi adayları 'Bekçilik sınavı ne zaman olacak? Bekçilik yazılı sınavı tarihi belli mi?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bekçilik sınavında adaylar türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular ile karşı karşıya kalacaklar. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar daha sonra parkurda da ter dökecekler. Bekçilik sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra yapılmıştı. Bu kapsamda düşünüldüğünde sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılabileceği öngörülüyor.

BEKÇİLİK SINAVINDA NELER SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruyu yanıtlayacaklar. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

BEKÇİ PARKURU NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

BU AŞAMALARI;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.