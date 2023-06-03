VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan girdiği her seçimden zaferle çıktı
İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı
Yemen'de ödenmeyen memur maaşları Husiler ile hükümetin uzlaşısına engel oluyor
Canavar değil, balçık çıktı
Gençlere köy yaşamı özendiriliyor
03 Haziran 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 10:30:00

BDDK'den Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Konuya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, 12 Ekim 2022'de kuruluşuna onay verdiği Q Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

Etiketler : bddk q yatırım bankası faaliyet
Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Sevgilisinin hasretine dayanamadı
Önce tatil sonra dizi

Önce tatil sonra dizi
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü
‘Bilsem ki' düeti

‘Bilsem ki' düeti
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Sarı kırmızılı kutlama

Sarı kırmızılı kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX