VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bodrum'da romantizm rüzgarı
Zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarı belirlendi
İzmir'de bir kişi eşi ve kayınpederini silahla öldürdü, 2 baldızını yaraladı
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem
Aşk yok arkadaşlık var
BDDK'den, faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme
İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü
Alışveriş merkezlerinde ortak gelir ve giderlerin kapsamı belirlendi
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kabil'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
18 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları!
"Sosyal konut projelerinde gençlere kontenjan ayrılacak"
Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv'e roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Başkan Erdoğan, Ukrayna'ya gitti
Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Kulak iltihabı menenjite yol açabilir
ABD ve Tayvan, yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlayacak
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu
Ukrayna'da tarihi zirve
Rumların katliamı Barbarlık Müzesi'nde
Abdülhamid Han Yunanistan'ın psikolojisini bozdu
18 Ağustos 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 11:00:00

BDDK'den, faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme

Kaynak: AA

ABONE OL

BDDK'ca, Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, tebliğin müşterilerin bilgilendirilmesine ilişkin genel ilkelerinin belirlendiği bazı maddelerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bankaların, müşterilerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararları kapsamında, ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin veya akitlerin taraflara getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlülüğü devam edecek.

Buna karşın bankaların, müşterilerin söz konusu akde veya akitlere yönelik esas irade beyanlarını alma yükümlülüğü kaldırıldı.

Yeniden belirlenen maddeler kapsamında, müşteriyle yüz yüze görüşerek yapılacak bilgilendirme sonrasında, sunulan ürün veya hizmete ilişkin sözlü bilgilendirme yapıldığına dair ibarenin müşteri tarafından bilgilendirme formuna kendi el yazısıyla yazılarak ıslak imza ile imzalanması gerekecek.

Uzaktan iletişim araçları üzerinden sesli veya görüntülü kayıtlar vasıtasıyla da sunulan ürün veya hizmete ilişkin olarak müşteriye bilgi edinme imkanı sağlanacak.

Öte yandan tebliğin katılım fonu müşterilerinin bilgilendirilmesine ilişkin bölümünde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda katılım bankalarının da, katılma hesabı veya özel cari hesap açılışı işlemlerinde müşterilerinden hesabın dayandığı akde veya akitlere ilişkin esas irade beyanını alma yükümlülüğü sona erdi.

Etiketler : bddk bankacılık faiz
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
Muhteşem bir düğün oldu

Muhteşem bir düğün oldu
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
Hak etmediğim bir lokma yemedim

Hak etmediğim bir lokma yemedim
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Programındaki hikayeleri kaleme alacak

Programındaki hikayeleri kaleme alacak
Festivale TRT başlangıcı

Festivale TRT başlangıcı
Yaşar ile Boğaz'da aşk

Yaşar ile Boğaz'da aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes