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27 Nisan 2023 Perşembe 20:53:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 20:53:00

BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.

BDDK, yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.

Yeni düzenlemelere göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçların %70'ine kadarı 48 ay vadeli kredi ile finanse edilebilecek

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : bddk elektrik kredi limit
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