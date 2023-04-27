BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.
BDDK, yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.
Yeni düzenlemelere göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçların %70'ine kadarı 48 ay vadeli kredi ile finanse edilebilecek
Ayrıntılar geliyor..
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