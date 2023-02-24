24 Şubat 2023 Cuma 16:03:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 16:03:00
BDDK'dan konut kredisine düzenleme
BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.
BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.
Ayrıntılar geliyor...
- BDDK'dan konut kredisine düzenleme
- "13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak"
- Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 819 milyon dolarlık rekor ihracat
- "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren seferber olduk"
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- Brent petrolün varil fiyatı 83,02 dolar