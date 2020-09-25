25 Eylül 2020 Cuma 09:38:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 09:38:00
BDDK'dan flaş swap hamlesi
Kaynak: Akşam
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yeni hamle geldi. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu karar ile bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı belirtildi.
BDDK: Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı
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