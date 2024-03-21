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21 Mart 2024 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 09:15:00

Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak

Kaynak: AA

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Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kilogram başına 15 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altındaki kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri, 3 dolar altındaki kelepçeler, 3 ile 5,5 dolar arasındaki bazı boncuklar için ithalatta gözetim uygulanacak.

Ayrıca, etilen polimerlerden olan, baskılı ve bazı plastikten diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şerit türlerindeki gözetim için birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 dolar, "Diğerleri" kategorisinde yer alan bazı plastik ürünler için de 5 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler : ticaret bakanlığı plastik ürün gözetim
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