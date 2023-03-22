Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi
Kaynak: AA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.
SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
22 iş kolluna ait asgari işçilik oranlarının yeniden belirlendiği tebliğde, 872 farklı iş yer aldı.
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