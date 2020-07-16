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16 Temmuz 2020 Perşembe 13:47:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 13:55:00

Bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor

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17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri yarın başlıyor.

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, bağkur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası’ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz’da hesaplarına yatırılacak. 

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