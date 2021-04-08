  • BIST
    1416.55
  • Dolar
    8,1462
  • Euro
    9,7206
  • Altın
    459,6150
İstanbul
2 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Libya'da TSK'nin terörle mücadele eğitimi verdiği askeri öğrenciler törenle mezun oldu
Fikstür çekildi... Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 17 Nisan'da başlıyor
Deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Bölgede diri faylar var
Yerli ve milli olarak geliştirildi!
Akademik görevine geri döndü
Türkiye de içinde yer alıyor! Kabul edildi
Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı: Kuvvetlenerek sürecek
Kremlin'den flaş açıklama: "En kötü senaryolara hazırız"
Kuveyt'ten Türkiye açıklaması
Facebook'tan sonra sıra LinkedIn'de: 500 milyon hesap çalındı
Almanya'dan Türk SİHA'larına önlem!
Tartışmalı fotoğrafa Türkiye'den son nokta
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken yerli aşı açıklaması
Türk Polisi ATAK'a geçti
Eren-10 operasyonundan güzel haberler geliyor...
Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Tedaviye ihtiyaç var
Kripto para piyasasında dalgalanma... Düşüşe geçti
İngiltere'den bir ilk! Halka açılıyor
Datça beşik gibi sallandı
SGK 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti
Rusya'dan 'Türkiye' teklifi
ABD ve komşu arasında sürpriz gelişme!
Soğuk ve yağışlar geri geldi
08 Nisan 2021 Perşembe 17:12:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 17:12:00

Batman'da kuyularda yıllık yüzde 20 petrol kaybını önleyen sistemin lansman toplantısı yapıldı

ABONE OL

Batman Üniversitesince, TÜBİTAK destekli geliştirilen ve petrol kuyularında meydana gelen yıllık yüzde 20 kaybı önleyen 'Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Batı Raman kampında düzenlenen toplantıda, projenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hayata geçirildiğini belirterek, yerli ve milli bir sistem olduğunu söyledi.

Kamu üniversite ve sanayi iş birliğiyle sistemin geliştirildiğini kaydeden Demir, sistemin petrol üretimi sırasında ortaya çıkan arızaları yapay zeka ile önceden tespit ederek ilgilileri SMS ve e-posta gibi uyarılarla haberdar ettiğini belirtti.

Sistemin petrol alanında üretimde yüzde 20 verimlilik sağlayacağını vurgulayan Demir, "Petrol üretiminde yüzde 20 kazanç sağlayacak yapay zekasıyla tamamen yerli ve milli yapıda güzel bir proje örneği oldu." dedi.

TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir de geliştirilen sistemin yerli ve milli oluşunun en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Proje ile petrol sektöründe yüksek teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin önünün açıldığını dile getiren Demir, "Bu sistem Batı Raman 420 nolu kuyumuzun at başı pompasında yaklaşık bir yıl süren test süreçlerini başarıyla tamamlamıştır." diye konuştu.

Etiketler : batman petrol idris demir tpao
6 yıl sonra albüm geliyor

6 yıl sonra albüm geliyor
Pazarda doğal ürün avı

Pazarda doğal ürün avı
Ozan mutluluğu buldu

Ozan mutluluğu buldu
Pınar'ın detoks sınavı

Pınar'ın detoks sınavı
30'umda kendimi daha iyi tanıdım

30'umda kendimi daha iyi tanıdım
Senaristler psikolog yardımı almalı

Senaristler psikolog yardımı almalı
O benim babam değil!

O benim babam değil!
Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı

Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER