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12 Eylül 2022 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 15:10:00

Batı'nın vize yaptırımları Türkiye'ye yaradı!

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Batı'nın uyguladığı kısıtlamalar ve vize yaptırımları nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rus vatandaşları, yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Rus tatilciler, AB'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle giderek artan oranlarda Türkiye'yi ziyaret etmeye başladı.

Türkiye, her mevsim yabancı turistlerin tatil destinasyonları arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Tarihi dokusu ve kültürel varlıklarının yanı sıra denizleri ve kumsallarıyla tatilcilere eşsiz seçenekler sunan Türkiye'de, her yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turist yoğunluğu yaşandı.

BATI'NIN VİZE YAPTIRIMLARI TÜRKİYE'YE YARADI!

CNBC, "Ruslar için tatiller eskisi gibi değil ama yine de seçenekleri mevcut" başlıklı haberinde bu durumdan bahsetti. Batı'nın uyguladığı kısıtlamalar ve vize yaptırımları nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rus vatandaşları, yönünü Türkiye'ye çevirdi.

AB HAVA SAHASININ KAPATILMASI SEYAHATİ ZORLAŞTIRDI

Avrupa Birliği (AB) hava sahasının Ukrayna savaşının başladığı şubat ayında Rus hava yollarına kapatılmasının da seyahat etmeyi zorlaştırdığına dikkat çekildi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında birçok tatil destinasyonunun, Rus ziyaretçilere ilişkin payda 2019'a kıyasla önemli bir artış gördüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'DE RUS TATİLCİ SAYISINDA ARTIŞ

Söz konusu ülkeler listesinde Türkiye, Maldivler, Seyşeller ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu aktarıldı. Haberde, "Bu ülkelerin çoğu, savaştan önce de Rus ziyaretçiler için popülerdi. 2019'da Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu." denildi.

İLERLEYEN DÖNEMLER İÇİN TAHMİN

Öte yandan Rus turistlerin seyahat etme imkanlarının ilerleyen dönemlerde savaş nedeniyle daha da kısıtlanabileceğine işaret edildi.

Etiketler : Rus tatilciler AB VİZE
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