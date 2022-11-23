Batik'ten 22-23 Sonbahar-Kış koleksiyonu... "Biraz cesaret biraz renk"

Batik 22-23 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla gözünü yükseklere dikiyor. Yeni sezonda markanın kodlarında hakim olan toprak tonları yerini korurken Show Time koleksiyonuyla fuşya, yeşil ve saks gibi güçlü canlı tonlar dinamik bir sezonu karşılıyor. Bu sezona biraz cesaret biraz da renk damga vuracak.

Koleksiyonda uzun elbiselerin ince kesim detaylarıyla, zarif payet işlemeler, danteller, düğme detayları markanın güçlü yanlarını gösterdi. Doğadan ilham alınan leopar, zebra ve kazayağı desenleri ile birlikte ekose grupları da öne çıkıyor.

Yumuşak deri feminen tarzın konfor alanının sınırlarını baştan çizdiği gibi deri yelpazesini genişletiyor.

Sofistike tüvit tasarımlar yeni sezonda daha görünür bir hal alıyor. Her formda şık görünümü sunan bu ikonik kumaş adeta Batik kadınını daha güçlü kılıyor.

Yeni sürüm zarafet vaadiyle ön sıralarda yerini alan takım elbiseler, sezon kadını üzerinde korkusuz ve cüretkar bir tavra bürünüyor. Gösterişli paltolar, kombine parçalarla bambaşka bir noktaya taşıyor ve koleksiyona sayısız olgun bir hava katıyor.

Denim görünümlü zamansız tasarım trikolar güçlü bir stilin parçası oluyor. Yumuşak dokusu ve fark yaratan görünümü ile serinleyen havalarda içinizi ısıtarak kombinlerinizdeki yerini alıyor.

Siz de Sonbahar-Kış koleksiyonunu Batik mağazaları ve Türkiye'nin her yerinden batikmoda.com online alışveriş sitesinden keşfedebilirsiniz.