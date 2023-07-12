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12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:57:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:57:00

Batı Karadeniz'de selden etkilenen işveren ile sigortalıların prim ödemeleri bir yıla kadar ertelenebilecek

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'de selden etkilenen işverenler ile sigortalıların prim ödemelerinin talep etmeleri halinde bir yıla kadar erteleneceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini bir yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.

Etiketler : BATI KARADENİZ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SİGORTA
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