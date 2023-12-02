VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kenya'da şiddetli sel felaketi: Ölü sayısı 142!
THY'den 2033 hedefi: Dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız
İşgalci İsrail ile Hamas arasında yeni kriz: Müzakereler çıkmaza girdi
Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'i destekleyen süpermarket zincirinin boykot edilmesini istedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki
Ankara merkezli 7 ilde sahtecilere operasyon
02 Aralık 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 15:30:00

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Aralık'ta görüşmelerine başlanacak yeni asgari ücrete ilişkin, "En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkini şunları kaydetti;

Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi belli oldu

"ENFLASYON SORUNUNU DA TARİHE KARIŞTIRACAĞIZ"

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

Etiketler : recep tayyip erdoğan asgari ücret enflasyon
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX