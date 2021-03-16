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16 Mart 2021 Salı 15:29:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 15:29:00

Başkan Erdoğan yatırıma dikkat çekti: En büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"

"Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum."

"Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık."

"(Ford Otosan) Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır."

"(Kovid-19 salgını) Otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü."

"Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız."

Etiketler : başkan erdoğan ford otosan türkiye üretim
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