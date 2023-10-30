Başkan Erdoğan ve Bakan Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" iş dünyasından destek artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 5 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Ekim'deki kabine toplantısının ardından zincir marketler başta olmak üzere tüm esnafı ve işletmeleri yapacakları indirimlerle enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek verme çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıların ardından iş dünyasından kampanyaya katılım hızla arttı.

ODA VE BORSALARDAN TAM DESTEK



Oda ve borsalar kampanyaya en yoğun destek veren kesimler arasında yer aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." diyerek desteğini açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, başlatılan kampanyanın enflasyonla mücadele açısından yerinde olduğunu ve İSO olarak sanayicileri imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırdıklarını kaydetti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da indirim çağrısına destek vererek "Kar marjlarımızı gözden geçirmeli, yapılabilecek maksimum indirimi yapmalıyız." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin bugünün en temel sorunlarından biri olduğunu belirterek bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Baran, başta Oda üyeleri olmak üzere tüm kesimlere yönelik çağrısını, "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum." diyerek yaptı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da indirim kampanyasına destek verdiklerini belirterek "Üyelerimiz bu konuda çok hassas ve özverili bir yaklaşım içindeler. Ülkemizin, milletimizin üstün faydasına gördüğümüz her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İŞ DÜNYASI DESTEK VERDİ



İş dünyasının çatı örgütlerinden de bu süreçte kampanyaya güçlü katılım geldi. Sivil toplum örgütlerinin başkanları, özellikle reel sektöre çağrıda bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kampanyanın başladığı günlerde yaptığı açıklamada, "Gerek ülkemiz gerekse küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Ticaret Bakanı'mızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de kampanyayı 115 bin ihracatçıyla gönülden desteklediklerini, ihracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmaların yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklarını bildirdi.

PERAKENDECİLERDEN KOOPERATİFLERE KADAR DESTEK AÇIKLAMALARI



Kampanya, perakendencilerden kooperatiflere kadar çeşitli kesimlerden de destek gördü. Bazı sektörler, fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitleme kararı alırken bazıları fiyat indirimleriyle çağrıya yanıt verdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatlarını indirdiğini açıkladı.

Tarım Kredi, marketlerdeki mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlattığı yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gittiğini kaydetti.

Ankara Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) fiyat sabitleme yoluna gitti. Dernek Başkanı Ramazan Gülhan üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini belirterek mevcut kampanyalar dışında, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldıklarını açıkladı.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, çağrıya uyduklarını ve uymaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün de yerel zincirlerin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda, vatandaşların bütçesini destekleyecek çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek kampanyaya destek verdi.

MOBİLYACILARDAN RESTORANLARA KADAR SEKTÖRLER DE DAHİL OLDU



Kampanya, günler geçtikçe farklı sektörlere ve iş dünyasının çeşitli örgütlerine de yayıldı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün çatı kuruluşu olarak yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını ifade etti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, üyeleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediklerini bildirdi.

ZİNCİR MARKETLER KAMPANYAYA KATILDI



Zincir marketler de indirim kampanyasına destek açıklamalarıyla katıldı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 60 bin üye mağazalarından bu kampanyaya katılmalarını istedi.

Türkiye'de en fazla şubesi bulunan zincir marketler de yaptıkları açıklamalarla çeşitli ürün kategorilerindeki düzenli indirimlerle enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumların yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kampanyanın yıl sonuna kadar yeni katılımlarla sürmesi bekleniyor.