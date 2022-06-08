Kamuda yeni dönem başlıyor! Temmuzda sürpriz zam var

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08 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 10:42:00

Başkan Erdoğan talimat verdi: Kamuda yeni sistem kuruluyor

Kaynak: Sabah

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3600 ek gösterge müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bütün çalışanlarının ücretlerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Kamudaki ücret dengesizlikleri son bulacak, 450 çeşit maaş yeniden düzenlenecek, çalışanlar arasında derece ve kademeye yaşanan dengesizlikler son bulacak.

3600 Ek gösterge müjdesinin ardından mevcut çalışanların maaşlarına yönelik olarak da bir düzenleme yapılacak. Ayrıca 560 bin sözleşmeli personele de kadro hakkı öngören çalışma için düğmeye basıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin ardından mevcut çalışanların maaşlarına yönelik de yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Bakan Bilgin, "Şu müjdeyi vereyim, Cumhurbaşkanımız dün bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasını da bize verdi. Onu da ayrıca yapacağız" dedi.

SIRADA SÖZLEŞMELİDE

Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin hemen ardından 560 bin sözleşmeli personele de kadro hakkı öngörülen çalışmayı tamamlayacaklarını söyledi.

Bilgin, "Ek göstergeden sonra ilk yapacağımız çalışma sözleşmeli personel meselesidir, üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağız. Kamu, ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroluların sahip olduğu bazı haklardan onlar mahrumlar. Onları kendilerine vereceğiz" diye konuştu.

YAZILIMCI, DOKTOR DA VAR

Bakan Bilgin, kamuda sözleşmeli doktor, yazılımcı bulunduğunu anımsatarak, "Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Mesela bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, doktorlar vesaire gibi onları örnek veriyorum, ama hepsinin mühendis olması gerekmiyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. Biz isteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

EYT DE MASADA

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şu an çalışmaya ilişkin basına yansıyan bazı bilgilerin doğru olmadığını vurguladı.

Bilgin, "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Aman 'onu yani EYT konusunu açmayacağız, o dosya kapalı' gibi bir şeyi hiçbir zaman demedik. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum" değerlendirmesini yaptı.

TEMMUZDA SÜRPRİZ ZAM VAR

Emekli ve memurların gözü temmuz zammına çevrilirken Bakan Bilgin kapsamlı bir iyileştirme yapılacağını söyledi. Bilgin, "Hayat pahalılığının olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamda biz çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak, onlara rahat nefes aldıracak düzenlemeler yapacağız" değerlendirmesini yaptı. Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinde tahsil durumuna bakılmadan 600 puanlık artışa gidildiğini belirterek, "Temmuz'da alacakları maaşları, Aralık'ta alacakları yapılacak zamlarla onların da gelirlerinde ciddi bir düzelme, emeklilerinde ciddi bir düzenleme olacak" dedi.

KAMUDA KADRO, POZİSYONLAR YENİLENECEK

Kamuda bugün itibariyle 450 çeşit maaş bulunuyor. Ücret dengesizliklerinin çözülmesi hedeflenirken, kurumlardaki kadro, pozisyonlar da yeniden tanımlanacak.

Kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak. Görevde yükselme, unvan değişikli klikleri yönetmeliği yenilenecek. İşgücü izleme sistemi kurulurken, yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanacak.

Etiketler : 3600 Ek gösterge müjdesi memur emekli zam
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