28 Mart 2023 Salı 18:40:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 18:40:00
Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul edecek
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.
Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.
- Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul edecek
- Petrol davasında Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildi
- Almanya'dan Microsoft hakkında "tekelleşme" incelemesi
- AB gaz tüketimini düşürme tedbirine devam edecek
- "İyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak"
- Avrupa'da STK'ler, elektrik üretiminde 2035'e kadar fosil yakıtlardan kurtulma kampanyası başlattı