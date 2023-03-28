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28 Mart 2023 Salı 18:40:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 18:40:00

Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul edecek

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Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.

Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti vedat bilgin

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