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05 Ağustos 2022 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 15:42:00

Barem Ambalaj'ın halka arzına 2,4 kat talep geldi, Halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu

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3 – 4 Ağustos 2022 tarihlerinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka açılan Barem Ambalaj paylarına 2,4 kat talep geldi. Şirket'in yüzde 20'lik payının halka arzı için talep toplamaya çıkan Barem Ambalaj'ın halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu.

30 yıla yakın tecrübesiyle ambalaj sektöründe stratejik öneme sahip İzmir, Gaziantep ve Karaman illerindeki 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren, yıllık yaklaşık 100 bin ton fiili üretim kapasitesine sahip olan, 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 800'den fazla kişiye istihdam sağlayan ve 2021 yılı ISO ikinci 500 şirket sıralamasında Türkiye'nin en büyük 146. sanayi kuruluşu olan Barem Ambalaj (Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 3 – 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında çıktığı halka arzı 2,4 kat taleple tamamladı. Halka arz fiyatının 36 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 378 milyon TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 277.158 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20 oldu.

Halka arza ilişkin açıklama yapan Barem Ambalaj Genel Müdürü Metin KAYA, yatırımcılardan 2,4 kat talep geldiğini hatırlatarak, "Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektördeki başarılı konumumuzu yatırımcılarımızdan aldığımız güçle artırarak devam edeceğiz" dedi. Başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek net 255.750.000 TL tutarındaki fonun %45'lik kısmının; temel olarak gerek stokların finansmanı gerekse de kapasite artırıcı ve modernizasyon kapsamındaki makine, ekipman ve teçhizat yatırımları kapsamında oluşan finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacağını belirten Metin KAYA, kalan %55'lik kısmının da Şirket'in üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ana hammaddelerden olan kağıt ve karton alımı kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasının planlandığını ifade etti.

Sektöründeki son teknolojiye sahip üretim hatlarıyla 44 bin m2'si açık, 40 bin m2'si kapalı alan olmak üzere toplamda 84 bin m2'lik kurulu alana sahip olan Barem Ambalaj; gıda, ambalaj, içecek ve temizlik sektörleri başta olmak üzere geniş tabana yayılmış sektör ve müşteri profiliyle Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet vermektedir. Şirket üretim maliyetleri arasında önemli yer tutan enerji giderlerini minimize edebilmek adına İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki tesislerinde toplam kurulu gücü 3,6 MWh olan 2,0 milyon ABD Doları tutarındaki GES yatırımını cari yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlamış ve Nisan 2022 sonu itibarıyla tüm tesislerde elektrik üretimine başlanmıştır.

2021 yılını 771,1 milyon TL gelir ve 122,2 milyon TL net kar ile kapatan Barem Ambalaj'ın bir önceki yıl geliri 412,1 milyon TL ve net karı ise 46,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirket, 2022 yılının ilk üç ayını ise 370,5 milyon TL ciro ve 87,5 milyon TL net karla kapattı. Barem Ambalaj'ın satış ve karlılığındaki artış, marjlarla da desteklenerek önemli bir finansal ve istikrarlı büyüme performansı sergilemiştir.

Şirket tarafından bir yıl bedelli sermaye artırımı yapmama, ortaklar tarafından da 1 yıl paylarını satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda 5 iş günü boyunca geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.

Faaliyet karlılığı kanadında da iyi bir performans sergileyen Barem Ambalaj, 2021 yıl sonunda yıllık %148 artışla 179,8 milyon TL FAVÖK elde etmiş olup 2022 yılının ilk çeyreğinde %319 artışla 103,4 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 31.12.2022 finansallarındaki FAVÖK tutarının, 2022 yılı için 348,3 milyon TL'lik FAVÖK tahmininden daha düşük olması halinde, sapma oranı kadar ilave pay, Şirket ortakları Recep TAŞYANAR ve Şenferiye TAŞYANAR'ın hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.

Etiketler : barem ambalaj halka arz talep
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