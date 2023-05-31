VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Telli turnaların yavruları Amasya'da görüntülendi
Bankaların aktifleri 16,4 trilyon lira oldu
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Muğla'da kökünü kurutma operasyonu: 111 gözaltı
NASA'nın ay roketinin bütçesini aştığı ve programın gerisinde kaldığı ortaya çıktı
Kabine toplantısı sona erdi
31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:04:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:04:00

Bankaların aktifleri 16,4 trilyon lira oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık sektörünün nisan sonu itibarıyla dönem net karı 144 milyar 699 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Nisan 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 16 trilyon 384 milyar 707 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 2 trilyon 37 milyar 317 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 14,2 oldu.

Nisanda 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 17,6 artarak 8 trilyon 911 milyar 84 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 17,2 yükselerek 2 trilyon 779 milyar 29 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,86 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, nisanda 2022 sonuna göre yüzde 16,8 artarak 10 trilyon 350 milyar 23 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 11,4 artışla 1 trilyon 565 milyar 468 milyon liraya ulaştı. Sektörün nisan sonu itibarıyla dönem net karı 144 milyar 699 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler : Bankacılık BDDK ekonomi
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Tan ikiledi

Tan ikiledi
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Disko kralı

Disko kralı
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Uzun zamandır ortalarda yoktu

Uzun zamandır ortalarda yoktu
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX