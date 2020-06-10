Bankalar ısrarla pahalı kredi satmaya devam ediyor! İki şube arası bir araba parası!

Konut kredisi ararken yolu şaşırmayın! Çünkü kamu bankalarının konut kredisinde faizi aylık yüzde 0.64’e çekmesiyle makas açıldı. Öyle ki yan yana iki farklı banka şubesinin uyguladığı faiz oranı arasındaki kazanç farkı sıfır bir otomobil almaya yetiyor. Halen birçok bankanın konut kredisi faizi yüzde 1’in altında. Ancak 8 banka ısrarla konut kredisi faizini hala yüzde 1’in üzerinde tutuyor.

OTOMOBİL PARASI CEPTE

Bu bankalar içinde 180 ay (15 yıl) vadede en yüksek faiz oranı yüzde 1.20. Bu faiz üzerinden çekilen 200 bin liralık kredinin aylık taksiti 2.717 lira, 15 yılın sonunda toplam maliyeti ise 489 bin lirayı geçiyor. Aynı tutardaki kredi yine 15 yıl vadeli olarak yüzde 0.64’le kamu bankasından kullanıldığında aylık taksitleri 1.874 lira, toplam maliyeti ise 337 bin 417 lira. İki banka arasındaki maliyet farkı 151 bin 720 liraya ulaşıyor. Bu paraya ise bugün piyasada ‘sıfır’ araç bulmak mümkün.

ÇOĞU YABANCI BANKA

Akşam'ın haberine göre, Aynı kredi hesabı 120 ay (10 yıl) vade üzerinden yapıldığında da durum farklı değil. 10 yıl vadede faizi yüzde 1’in üzerinde tutan banka sayısı 7. Çoğu ise yabancı sermayeli. Faizi 15 yıl vadede yüzde 1.20 ile kullandırmayı tercih eden bankalardan biri bu listede yok. Diğer 7 banka ise 180 ay yerine 120 ay vadede yüzde 1.09-1.51 faizle kredi kullandırmayı tercih ediyor. Buna göre yüzde 1.51 faizle kredi kullanıldığında aylık taksit 3.619 lira, yıllık maliyet ise 434 bin lirayı geçiyor. Aynı tutardaki kredi 0.64’le alındığında ise taksiti 2.393 lira, toplam maliyet de 289 bin lira düzeyinde. 10 yılda iki banka arasında oluşan fark ise 147 bin lira.

200 BİN LİRALIK KREDİ İÇİN AYLIK GELİR ŞARTI 4.800 LİRA

Gelir durumunuzun çok üzerinde evlere bakarak zaman kaybetmeyin. Bankadan bankaya değişmekle birlikte gelirinizin en fazla yarısı kadar kredi çekmek mümkün. Tabi bu kural başka hiçbir taksitiniz yoksa geçerli. Örneğin 0.64 faizle 120 ay vadeli 200 bin lira kredi çektiğinizde sizden istenen aylık gelir 4.800 lira. Bu durumda ödeyeceğiniz taksit de 2.400 lira olur. Şayet aylık geliriniz 12 bin lira ise 500 bin liraya kadar aynı şartlarda kredi kullanabilirsiniz. Eşiniz çalışıyorsa bu tutarı daha da artırabilirsiniz.

TALEP YOĞUN ANCAK ZAMLAR FRENLİYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “Satılık konuta ilgi yüzde 50 arttı ancak haksız zam ve yeterli peşinat bulunmaması nedeniyle bu ilginin satışa dönme oranı yüzde 5-10’da kaldı” dedi. Şu anda piyasada bir köpük olduğunu ifade eden Aşa, bu yangının söneceğini, köpüğün gideceğini, haksız zam yapanların konutlarını istedikleri fiyatlara satamayacağını söyledi. Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da “Herkes konutun nerede ne kadar olduğunu biliyor. Fiyatı suni olarak yükselen konutlar talep görmeyecek, elde kalacak” dedi.

KREDİ MASRAFI 2.400 LİRA TUTUYOR

Kredi kampanyasından yararlanmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bankalar halen krediyi, kredi kartı, DASK ve otomatik ödeme talimatı tanımlanan müşterilerine kullandırıyor. Ayrıca 200 bin liralık kredinin dosya masrafı 1000 lira tutarken yine aynı tutarda ekspertiz ücreti ve 300-400 TL de ipotek tesis ücreti alınıyor.

MALİYET FARKI 150 BİN LİRAYI GEÇİYOR

180 ay vadeli konut kredisi

A BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: % 0.64

Yıllık faiz maliyeti: % 8.3

Aylık taksit: 1.874 TL

Toplam geri ödeme: 337.417

B BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: % 1.20

Yıllık faiz maliyeti: % 15.6

Aylık taksit: 2.717 TL

Toplam geri ödeme: 489.137

120 ay vadeli konut kredisi

A BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: % 0.64

Yıllık faiz maliyeti: % 8.3

Aylık taksit: 2.393 TL

Toplam geri ödeme: 289.394 TL

B BANKASI

Kullanılan kredi: 200.000 TL

Aylık faiz: % 1.51

Yıllık faiz maliyeti: % 19.7

Aylık taksit: 3.619 TL

Toplam geri ödeme: 434.299 TL