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18 Haziran 2020 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 16:02:00

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Kaynak: AA

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 743 milyon lira artarak 3 trilyon 204 milyar 920 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Haziran ile biten haftada 31 milyar 743 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 173 milyar 177 milyon liradan 3 trilyon 204 milyar 920 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 59 milyar 942 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 28 milyar 551 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Haziran ile biten haftada 10 milyar 17 milyon lira artarak 555 milyar 73 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 216 milyar 143 milyon lirası konut, 7 milyar 658 milyon lirası taşıt ve 331 milyar 272 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 554 milyon lira artarak 541 milyar 201 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,1 artışla 109 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 744 milyon lirası taksitli, 63 milyar 698 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalışla 150 milyar 303 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 674 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 114 milyon lira artarak 683 milyar 19 milyon lira oldu.

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