Bankacılık sektörünün aktifleri eylülde 13 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Eylül 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 884 milyar 413 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 42,2 oldu.

Bu dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 39,5 artarak 6 trilyon 835 milyar 941 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44,2 yükselerek 2 trilyon 129 milyar 777 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı eylül itibarıyla yüzde 2,28 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde 2021 sonuna göre yüzde 51,8 artarak 8 trilyon 52 milyar 541 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 66,5 artışla 1 trilyon 188 milyar 813 milyon liraya ulaştı. Sektörün eylül sonu itibarıyla dönem net karı 286 milyar 170 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,83 seviyesinde gerçekleşti.