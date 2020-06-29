  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8558
  • Euro
    7,7329
  • Altın
    390,1890
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Brüksel Konferansı'na katılacak
İngiltere Futbol Federasyonu küçülmeye gidiyor
Elektronik eşyalar kişisel veriler korunarak geri dönüştürülüyor
Trump'tan ırkçı sloganlı skandal paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Etiyopya, anlaşma olmasa da Hedasi Barajı'nın doldurulacağını açıkladı
MSB'den sınırlarda kaçakçılık açıklaması:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Karasularımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz
Filistin Başbakanı: İlhakın her şeklini reddediyoruz
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Tarihe altın harflerle geçecek!
Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı
'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek
Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Kovid-19 nedeniyle Filistin'in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Kastamonu açıklarında
İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı
Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor
'Kooperatifçiliğe yeni bir anlayış getirdik'
Genç yaşta ayrıldığı memleketinde göçü önlemek için fabrika kuruyor
Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
29 Haziran 2020 Pazartesi 15:29:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 15:29:00

Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 17,6 artışla 5 trilyon 282 milyar 890 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 161 milyar 718 milyon lira, menkul değerler 910 milyar 758 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 17,6, krediler toplamı yüzde 19, menkul değerler toplamı da yüzde 37,8 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,54 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 27 MİLYAR 328 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 15,9 artışla 2 trilyon 974 milyar 200 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 11 artışla 546 milyar 248 milyon lira olurken, mayıs itibarıyla sektörün dönem net karı 27 milyar 328 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER