Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 357,9 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 357,9 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Mart itibarıyla 111 milyar 167 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liradan 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 130 milyar 814 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,33 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 944 milyar 977 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 253 MİLYAR 916 MİLYON LİRA OLDU



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Mart itibarıyla 19 milyar 362 milyon lira artışla 1 trilyon 253 milyar 916 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 385 milyar 844 milyon lirası konut, 62 milyar 28 milyon lirası taşıt ve 806 milyar 44 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 263 milyon lira artarak 1 trilyon 21 milyar 84 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,9 artışla 551 milyar 714 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 278 milyar 571 milyon lirası taksitli, 273 milyar 144 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 83 milyon lira azalarak 159 milyar 307 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 46 milyar 669 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 46 milyon lira oldu.