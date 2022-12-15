Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 343,6 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 343,6 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Aralık itibarıyla 62 milyar 479 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 281 milyar 143 milyon liradan 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 53 milyar 946 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 632 milyar 880 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON 41 MİLYAR 394 MİLYON LİRAYA ÇIKTI.



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Aralık itibarıyla 11 milyar 451 milyon lira artışla 1 trilyon 41 milyar 394 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 357 milyar 388 milyon lirası konut, 42 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 641 milyar 180 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 782 milyon lira artarak 940 milyar 95 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 yükselerek 405 milyar 90 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 195 milyar 317 milyon lirası taksitli, 209 milyar 772 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 222 milyon lira azalarak 161 milyar 446 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 153 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 49 milyon lira azalarak 1 trilyon 588 milyar 53 milyon lira oldu.