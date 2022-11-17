VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 14:55:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 14:55:00

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 117,5 milyar lira oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 78 milyar 127 milyon lira artarak 7 trilyon 117 milyar 517milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Kasım itibarıyla 78 milyar 127 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 39 milyar 390 milyon liradan 7 trilyon 117 milyar 517 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 155 milyar 35 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 578 milyar 451 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Kasım itibarıyla 10 milyar 946 milyon lira artışla 1 trilyon 4 milyar 980 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 595 milyon lirası konut, 36 milyar 828 milyon lirası taşıt ve 612 milyar 557 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 858 milyon lira artarak 909 milyar 689 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 yükselişle 376 milyar 861 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 174 milyar 822 milyon lirası taksitli, 202 milyar 39 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 125 milyon lira artarak 161 milyar 272 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 135 milyar 236 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 507 milyon lira artarak 1 trilyon 503 milyar 398 milyon lira oldu.

Etiketler : bankacılık kredi ekonomi
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!

‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!
Abiye vefa

Abiye vefa
Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses

Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
24 saat yetmiyor

24 saat yetmiyor
‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'

‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'
'Hayatımda kimse yok'

'Hayatımda kimse yok'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX