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22 Eylül 2022 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 15:35:00

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu

Kaynak: AA

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 29 milyar 77 milyon lira artarak 6 trilyon 719 milyar 436 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 29 milyar 77 milyon lira artarak 6 trilyon 719 milyar 436 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Eylül itibarıyla 29 milyar 77 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 690 milyar 359 milyon liradan 6 trilyon 719 milyar 436 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 98 milyar 813 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 974 milyar 301 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 949 milyar lirayı oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Eylül itibarıyla 248 milyon lira azalışla 949 milyar 19 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 353 milyar 933 milyon lirası konut, 29 milyar 632 milyon lirası taşıt ve 565 milyar 454 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 157 milyon lira artarak 876 milyar 366 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,1 artışla 328 milyar 542 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 149 milyar 506 milyon lirası taksitli, 179 milyar 37 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 34 milyon lira azalarak 163 milyar 504 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 527 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 9 milyar 857 milyon lira artarak 1 trilyon 367 milyar 186 milyon lira oldu.

Etiketler : kredi hacmi BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
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