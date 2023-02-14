Bankacılık sektörü karlarının bir kısmını depreme tahsis etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler." dedi.
Başkan Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler." ifadelerinde bulundu.
"Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz."
"Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık."
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