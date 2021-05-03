  • BIST
    1421.15
  • Dolar
    8,2661
  • Euro
    9,9715
  • Altın
    476,0480
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesimi AB'yi kendi oyuncağı haline getirdi
Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme
Bakan Akar Libya'da temaslarda bulundu
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor
Bakan Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek
ABD'li diplomat: Türkiye karşısında kaybetmekten korkuyorlar
Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Rum liderden Türkiye'ye hadsiz sözler!
Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü
Yerli aşı ve ilaçlar için tarih belli oldu
Rum tarafı şaşkına döndü: Türk tarafı yeni çözüm önerisini kayıtlara geçirdi
Aşı olanların antikor düzeyi 3 kat arttı
Lice'de listeye 3 çizik!
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi
Sınırda gerginlik azaldı: Kırgızistan ve Tacikistan askerlerini çekti
Norveçli uzmandan dikkat çeken Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması
Bestami Yazgan: Artık bizimle vekalet savaşı yapamayacaklar, ezer geçeriz
Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş!
Bu kare sonrası şahit olduğu anısını paylaştı
Çarpıcı uyarı: Tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir
İŞte küçük Dİlan
‘Aşkın Tarifi' için buluştular
03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09:00

Banka şube çalışma süresinde emekliler için düzenleme

ABONE OL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde emekli maaş, ikramiye ödemeleri için banka şubelerinin daha uzun süre açık tutulabilecek şekilde düzenleme yapabileceklerini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Banka şube çalışma süresi TBB Türkiye Bankalar Birliği emekli maaş ve ikramiyeleri
Kusurlu güzelliği seviyorum

Kusurlu güzelliği seviyorum
Huzursuzluk vermek istemiyor

Huzursuzluk vermek istemiyor
Melisa Sözen virüsü atlattı

Melisa Sözen virüsü atlattı
İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret etti
Konserler Azerbaycan'da

Konserler Azerbaycan'da
Son karar Ozan'da

Son karar Ozan'da
İstanbul'a döndü

İstanbul'a döndü
Gizemli erkek arkadaş

Gizemli erkek arkadaş
Albüm hayali gerçekleşiyor

Albüm hayali gerçekleşiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER