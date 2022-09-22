Banka promosyonunda yeni gelişme!

Emekliler ve çalışanlar tarafından gündemden düşmeyen banka promosyonuyla ilgili bir haber de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den gelmişti. Banka promosyonunun güncellenmesi için ilk adım atıldı. İşte banka promosyonlarıyla ilgili haberin detayları.

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı.

Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı. Öte yandan Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talimat gelmişti. Bakanın talimatı sonrası ilk adım atıldı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte, promosyonların alındığı banka yetkilileriyle görüştü.

SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNİ İSTEDİLER

İlgili bankanın Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmede TTK işçilerine 2020 yılında ödenen promosyon ücretlerinin günümüz şartlarında düşük kaldığını belirten, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının banka promosyonlarını güncelleyerek yüksek bedeller ödediklerini örnekleriyle anlatan Eroğlu ve Yeşil, TTK işçilerini ilgilendiren banka promosyon sözleşmesinin yenilenmesini istediler.

BAKAN DÖNMEZ TALİMAT VERMİŞTİ

Banka Batı Karadeniz Bölge Müdürü Mustafa Kaya da TTK ile promosyon sözleşmesinin en kısa sürede yenilenmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) banka promosyonlarının güncellenmesi talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Filyos ve Amasra ziyaretlerindeki görüşmelerinde Genel Başkan Hakan Yeşil ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından iletilmişti.

Bunun üzerine Bakan Dönmez, 20 Eylül 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesi'nda çalışan madencileri ziyaretinde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'na banka promosyonlarının güncellenmesi talimatını vermişti.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL'ye çıkardı. Yapı Kredi'nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül'e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank'tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

Mevcut maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL'ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan'ı tanımlanıyor.

GARANTİ BBVA

3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL'ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64'ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor

AKBANK

Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.

ING

3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

QNB FİNANSBANK

Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4 bin 650 TL, bin 500 TL - 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 7 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık taahhüt dışında şartı olmayan promosyonlara, cep telefonundan kod alınarak da başvrulabiliyor. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de anne - bababının velayetiyle promosyon ödenebiliyor.

DENİZBANK

Bin 500 TL altı aylık alanlar tek başına 675 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1425; bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar tek başına 850 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1600; 2 bin 500 TL ve üzeri aylık alanlar tek başına bin TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1750 TL promosyon alıyor. 3 yıl için tek ödeme yapılıyor. Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumda alınan promosyon, borç olarak yansıtılıyor. Anne veya babasının velayetinde bulunmayan ve aylık alan 18 yaş altına da promosyon ödeniyor.