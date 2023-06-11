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11 Haziran 2023 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:35:00

Balkan ülkelerine ihracat artıyor

Kaynak: TRT Haber

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Balkan ülkelerine ihracat 5 ayda 8 milyar doları aştı. Romanya, 2 milyar doların üzerindeki ihracat rakamıyla ilk sırada. En fazla ihracatı yapılan sektör ise kimyevi maddeler ve mamulleri...

Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan....

Balkan coğrafyasına ihracat her geçen gün artıyor. Ticaret gelişiyor.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat 8 milyar 6 milyon 750 bin dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT ROMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

11 Balkan ülkesi arasında en fazla ihracat 2 milyar 370 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleşti. Romanya'yı 1 milyar 633 milyon dolar ile Bulgaristan, 1 milyar 41 milyon dolarla da Yunanistan izledi. Slovenya'ya 942 milyon dolarlık, Sırbistan'a da 623 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

BALKANLARA EN FAZLA İHRACAT YAPAN İL İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Balkanlara en fazla ihracat yapan il İstanbul..

Mega kentin bölgeye ihracatı 3 milyar 605 milyon doları buldu. Tek başına Balkan coğrafyasına ihracatın yüzde 45'ini sırtladı.

EN ÇOK KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRAÇ EDİLDİ

Balkan coğrafyasına en çok kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Sektörün 5 aylık dış satımı 1 milyar 397 milyon dolar oldu. İkinci sırada 893 milyon 221 bin dolarla çelik sektörü geliyor. Demir ve demir dışı metaller 672 milyon doları aşkın ihracatla üçüncü sırada.

Etiketler : balkan ülkeleri ihracat ekonomi
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