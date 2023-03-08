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Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması
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08 Mart 2023 Çarşamba 17:32:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 17:32:00

Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması

Kaynak: AA

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Kıymetli madenlerle ilgili yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan tüzel kişilerin, faaliyet izni için 23 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde, kıymetli maden rafineleri hakkında duyuruya yer verildi.

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğin Resmi Gazete'de 23 Şubat'ta yayımlandığı hatırlatılan duyuruda, söz konusu tebliğ uyarınca 23 Şubat itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler tarafından 23 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulması gerektiği belirtildi.

Duyuruda, "23 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra rafinaj faaliyetinde bulunamayacaklardır. Başvuruda bulunanların durumlarını 31 Mart 2023 tarihine kadar tebliğ hükümlerine uygun hale getirmemeleri halinde başvuruları reddedilecek ve 31 Mart 2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunamayacaklardır. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü takdirde söz konusu süreyi uzatmaya yetkilidir. Diğer taraftan; Borsa Rafineri Listesinde yer alan ve 31 Mart 2023 tarihine kadar Bakanlığa faaliyet izni başvurusunda bulunmayan veya başvurusu reddedilen rafineriler Borsa Rafineri Listesinden çıkartılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı kıymetli maden ekonomi

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