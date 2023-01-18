VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışması artık Meclis'in iradesinde
'Menderes'li seçim günü mesajı: Millet 73 yıl sonra 14 Mayıs'ta yanıtını verecek
Gazeteci Hrant Dink'in ölümünün üzerinden 16 yıl geçti
MASAK'ın terörün finansmanıyla mücadelesi için bu yıl 50 milyon lira bütçe ayrıldı
"Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor"
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 9 yıl geçti
"Mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırdık"
Kiev'de helikopter düştü! Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
MEB yarıyıl tatilinde ilk kez "kış okulları"nı hayata geçiriyor
KKTC, Türkiye ile deniz ulaşımını canlandırmak üzere harekete geçti
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Ticaret erbabının vergi dairelerine yapacağı fazladan 400 bin bildirimin önüne geçilecek
Bakanlık harekete geçti! Fahiş aidata yasal adım
Altun: En fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biriyiz
Altın Küre Ödül Töreni'ne katılan çok sayıda ünlü Kovid-19'a yakalandı
Borsa güne yükselişle başladı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu başlatıldı
Anne hatırasıyla müzesi oldu
TikTok'ta tehlikeli trend
Uyuyamayan bozayılar saldırabilir
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Albüm için yapımcı arıyor
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Başkan Erdoğan: Türk havacılık sektörü salgın dönemini başarıyla atlattı
18 Ocak 2023 Çarşamba 10:53:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 10:53:00

Bakanlık harekete geçti! Fahiş aidata yasal adım

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde, site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kuruldu.

Kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla, birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde birim kurularak faaliyete geçti.

Kurulan birim, konuya ilişkin kanuni düzenleme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek.

Böylece site yönetimi hayatında yer alan bir boşluk giderilmiş olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azalması yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.

Etiketler : site aidat konut işyeri
Sefo'dan stadyum çağrısı

Sefo'dan stadyum çağrısı
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
50'nci bölüm kutlaması

50'nci bölüm kutlaması
Fransa'da anlaşmalı tatil

Fransa'da anlaşmalı tatil
Z kuşağı komedyeni olmaktan gururlu

Z kuşağı komedyeni olmaktan gururlu
Berlin'de gala

Berlin'de gala
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!

Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
Türkü gecesi

Türkü gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX