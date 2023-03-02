02 Mart 2023 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 11:13:00
Şubatta ihracat 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.
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