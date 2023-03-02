Şubatta ihracat 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

Şubatta ihracat 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

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