22 Ocak 2024 Pazartesi 10:07:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 10:07:00
Bakanlık açıkladı! "Yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı"
2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...
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