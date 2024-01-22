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22 Ocak 2024 Pazartesi 10:07:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 10:07:00

Bakanlık açıkladı! "Yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı"

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2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023'te gerçekleştirilen kurulu güç artışının yüzde 99,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı kaçak içki yenilenebilir kaynak
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