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14 Şubat 2023 Salı 16:56:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 16:56:00

Bakanı Nebati, prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV'nin düşürülmesi kararını değerlendirdi

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "OHAL ilan ettiğimiz 10 ilde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için inşa edilen prefabrik yapı ile konteynerlerde yıl sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indiriyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde konut olarak kullanılacak prefabrik yapı ile konteynerlerde KDV oranını yüzde 1'e indirme kararını, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla aldıklarını bildirdi.

Bakan Nebati, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde, afetzedeler, AFAD, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler gibi, ilgili kanunda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılacak prefabrik yapı ve konteyner tesliminde, kurulum ve montaj hizmetleri dahil KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin kararın gerekçesine dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yaşanan depremler nedeniyle ülke olarak bu durumun üstesinden gelmek için var gücümüzle, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çalışıyoruz. Bu bakımdan, depremden etkilenen vatandaşlarımızın en öncelikli ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacının karşılanması konusunda da önemli bir adım atıyoruz. Buna göre, olağanüstü hal ilan ettiğimiz 10 ilde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için, konut olarak kullanılmak üzere inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil prefabrik yapı ile konteynerlerde bu yıl sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indiriyoruz."

Etiketler : nureddin nebati prefabrik yapı konteyner kdv

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