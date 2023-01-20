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20 Ocak 2023 Cuma 14:49:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 14:49:00

Bakanı Dönmez: Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinde 7 kuyuda günlük 7 bin 800 varil üretim var

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar Dağı'ndaki petrol rezervine ilişkin, "Şu an itibarıyla 7 kuyuda 7 bin 800 varillik günlük üretim söz konusu. Çok yakın bölgede bir başka arama amaçlı sondajımız daha başlamak üzere." dedi.

Bakan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağırlıklı olarak deniz altı operasyonlarında görev alacak "Mukavemet" gemisinde de incelemede bulunan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, sık aralıklarla çalışmaları yerinde incelemek için Filyos'a geldiklerini ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızda ilerlediğini söyledi.

Kuyulardaki sondaj tamamlama çalışmalarının büyük oranda bittiğini ve deniz tabanındaki çalışmalarda da ilerleme oranının an itibarıyla yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını aktaran Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

Dönmez, gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük bir kısmının tamamlandığını dile getirerek, "Dün gece buradaydık, sahaya da çıktık. Mesai arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Çalışan sayısı da her gün artıyor. Kara tarafında 7 bin 300 çalışanımız var, deniz tarafında da 2 bin 200 olmak üzere toplam 9 bin 500 kişi ile bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu proje, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu gazımızı milletimizle buluşturmak arzusundayız. Ekiplerimizin motivasyonu tam ve yerindedir. Bir aksilik çıkmadığı takdirde planladığımız tarihte inşallah hizmete girmiş olacak." diye konuştu.

Karadaki çalışmaların yanı sıra deniz tarafında da birçok iş yapıldığını anlatan Dönmez, "Bunlar içinde özel nitelikli, özellikli gemilere ihtiyacımız var. Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda." dedi.

"Üç derin deniz sondaj gemimiz de işlemlerine devam ediyor"

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda 50'nin üzerinde geminin çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mukavemet adını vermiş olduğumuz gemi de çok kısa süre içerisinde limanımıza geldi. Burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte ekipmanlar var. İki vincimiz var; biri 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine ROV adını verdiğimiz su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz, özel operatörler vasıtasıyla. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesileyle geminin tüm personeli ve kaptanına işlerinde kolaylıklar diliyorum. Şu anda üç derin deniz sondaj gemimiz Fatih, Kanuni, Yavuz, onlar da işlemlerine devam ediyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yeri geliyor günlerce, haftalarca ailelerinden uzakta, burada bizimle geçiriyorlar. Bir an önce bu gazı milletimizle buluşturmak arzusundalar. En büyük motivasyonları da bu."

Dönmez, gazetecilerin, Gabar'da yürütülen petrol rezervlerine ilişkin sorusuna, "Şu an itibarıyla 7 kuyuda 7 bin 800 varillik günlük üretim söz konusu. Çok yakın bölgede bir başka arama amaçlı sondajımız daha başlamak üzere. Şu anda kule bölgeye intikal ediyor. Hava şartları elverdiği takdirde orada da sondajımıza başlayacağız. İnşallah birkaç ay içerisinde de orada netice almayı ümit ediyoruz." yanıtını verdi.

Etiketler : Bakan Dönmez Sakarya Gaz Sahası Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi
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