Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 8, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/FBj21kxl7A
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