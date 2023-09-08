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08 Eylül 2023 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 15:32:00

Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarımsal destekleme ödemesi tarımsal destekleme çiftçilere ödeme Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıklama
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