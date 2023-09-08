Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

29 milyon 85 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/FBj21kxl7A