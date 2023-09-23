VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Bakan Tekin duyurdu
"Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"
Kahramanmaraş'ta deprem
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
23 Eylül 2023 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 10:23:00

Bakan Yumaklı "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile TÜİK arasında "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile TÜİK arasında "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını bildirdi.

Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağını vurguladı.

Yumaklı, Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayarak, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"TÜİK ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak 'Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız."

PLANLI ÜRETİM MODELİNE GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol ile tarımda planlı üretim modeline geçişin önemli adımlarından birisi de atıldı.

Genel tarım sayımının ilk aşamasında, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Ayrıca soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak, ön tarama faaliyetleri, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak.

İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler ve sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

Etiketler : ibrahim yumaklı tüik tarım
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX