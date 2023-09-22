VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Filenin Sultanları"nın Paris 2024 kotası için son bir "galibiyeti" kaldı
Küresel merkez bankaları, enflasyona karşı "daha uzun süre daha yüksek faiz" sinyali verdi
Ankara'da ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan 9 özel halk otobüsü parka çekildi
Borsa İstanbul'dan pay piyasasında pazar belirleme kriterlerine ilişkin değişiklik açıklaması
FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü
22 Eylül 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 14:00:00

Bakan Yumaklı, 1,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, söz konusu ödemelerin 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lirası süt, 162 milyon 741 bin 597 lirası bireysel sulama sistemleri, 63 milyon 24 bin 409 lirası Uzman Eller Projesi, 60 milyon 849 bin 618 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 43 milyon 360 bin 25 lirası kırsal kalkınma yatırımları ve 4 milyon 16 bin lirası düve alım desteğine ayrıldı.

Süt desteği ödemesi TC kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için 29 Eylül saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

Diğer desteklemeler tek dilim halinde ödenecek.

Etiketler : ibrahim yumaklı çiftçi tarımsal destekleme ödemesi
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX